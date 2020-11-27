Братск, Иркутская область, , 11:45 — REGNUM Мэр Братска Сергей Серебренников (Иркутская область) заявил, что в городе создана и действует система по привлечению инвесторов. Слова градоначальника с состоявшегося накануне, 26 ноября открытия предприятия «Братскхимсинтез» российской компании «Фармасинтез», приводит пресс-служба городской мэрии.

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«Мы для себя определили, что инвестор — этот тот, кто решил вкладывать деньги в развитие нашей территории. Причем, неважно, будет ли это крупный объект или малый. И вот одним из таких инвесторов стала компания «Фармасинтез». Было очень много проблем, которые мы решали совместно при строительстве объекта. И сегодня мы открываем завод. Это — долгожданное событие», — отметил мэр.

Также по словам Серебренникова, ему особенно важно, что в разгар пандемии компонент лекарства, который используется для лечения коронавируса, производится в Братске.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Братске (Иркутская область) 26 ноября открылось производство фармацевтических субстанций, которые будут использоваться для создания лекарств, применяемых, в том числе, при лечении коронавирусной инфекции. Мэр Братска Сергей Серебренников заявил, что уже переболел COVID-19, и для лечения применял по назначению врача препарат, произведенный на заводе компании «Фармасинтез».

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