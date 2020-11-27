Москва, , 11:52 — REGNUM В октябре 2020 года лидером по выручке с продаж в России стал кроссовер Toyota RAV4. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Всего за прошлый месяц российским дилерам удалось продать 3945 новых Toyota RAV4 на общую сумму 9 млрд рублей.

На втором месте в октябрьском рейтинге разместилась модель Hyundai Creta. За 7203 таких авто было выручено 8,7 млрд рублей. На третьем месте находится KIA Rio. Такие авто приобрели 8850 российских автолюбителей, потратив на них 8,5 млрд рублей.

Четвертую и пятую строчки рейтинга самых доходных моделей авторынка РФ заняли соответственно Lada Vesta (11 121 ед.; 8,3 млрд рублей) и Skoda Kodiaq (3698 ед.; 7,4 млрд рублей).

Напомним, по итогам первых девяти месяцев текущего года больше всего выручки российским автодилерам принесли кроссоверы и внедорожники. Денежный оборот данного сегмента за указанный месяц составил чуть более 1 трлн рублей.

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