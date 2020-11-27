Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM Часть жителей Ростовской области могут не платить взносы на капитальный ремонт. Это касается собственников домов, в которых расположено менее пяти квартир. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона.

Поправки в областной закон «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» были внесены в ходе заседания донского парламента. Корректировки, внесённые в документ, касаются жильцов 228 домов, находящихся в удовлетворительном состоянии. В случае необходимости собственники готовы провести ремонтные работы за свой счёт.

Ранее от платы за капремонт были освобождены жители аварийных домов и домов, в которых расположено менее трёх квартир.