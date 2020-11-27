Москва, , 11:27 — REGNUM В России банки в 2020 году выдали бизнесу зарплатные кредиты под 2% на 406 млрд рублей, говорится в ответе Минэкономразвития РФ на письмо главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова.

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«По состоянию на 2 ноября 2020 года с заемщиками заключено 224,8 тыс. кредитных соглашений на общую сумму 441,1 млрд рублей», — цитирует ТАСС выдержки из ответа.

Отмечается, что фактически было выдано 406,07 млрд рублей по 220,5 тыс. кредитных соглашений. Таким образом, были обеспечены выплаты заработной платы 5,4 млн работникам.

Напомним, кредиты по этой программе предоставляются под 2% годовых. Как отметила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, поддержкой во время эпидемии воспользовались предприниматели из всех регионов России. Треть кредитного портфеля приходится на заёмщиков Центрального федерального округа.

В ведомстве добавили, что контроль за соблюдением условий кредитования усилится с 1 декабря, когда заемщик не сможет увольнять работников и должен будет выплачивать им зарплату с соблюдением требований трудового законодательства.