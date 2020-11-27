Москва, , 11:25 — REGNUM В сентябре-октябре 2020 года в России был зафиксирован существенный рост уровня кредитной сознательности клиентов микрофинансовых организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября сообщила пресс-служба Бюро кредитных историй «Эквифакс». Результаты исследования проведенного ее экспертами показали, что уровень кредитной сознательности клиентов МФО вырос с начала года с 0,77 до 0,82.

«Подобный рост означает значительное улучшение качества обслуживания кредитного портфеля, — считают в бюро. — Показатель вплотную приблизился к пикам 2014 года, когда заемщики максимально аккуратно исполняли свои кредитные обязательства. Минимальный уровень индекса был зафиксирован в середине кризисного 2015 года и с того времени наблюдается постепенное, но уверенное его восстановление».

По мнению генерального директора бюро Олега Лагуткина устойчивый тренд по росту индекса кредитной сознательности, безусловно, является очень хорошим знаком и вселяет надежду на дальнейший рост этого показателя».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете работы микрофинансовых организаций.

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