Майкоп, , 11:25 — REGNUM Вопросы развития газовой отрасли Адыгеи обсудили на встрече в Санкт-Петербурге 26 ноября глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Адыгеи.

Встреча главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова и гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова Пресс-служба главы Республики Адыгея

Сергей Густов отметил эффективное сотрудничество структурных подразделений ПАО «Газпром» с органами власти республики и подчеркнул важность продолжения тесного взаимодействия. Глава Адыгеи отметил, что благодаря взаимодействию с ПАО «Газпром» уровень газификации региона постоянно растет и является одним из высоких в стране. На постоянной основе решаются вопросы укрепления платёжной дисциплины, уровня оплаты за поставленный газ со стороны республиканских и муниципальных бюджетополучателей, обеспечение безопасной эксплуатации газового оборудования. Благодаря соглашению между главой Республики Адыгея и председателем правления ПАО «Газпром» в рамках социальной программы «Газпром — детям» в республике создано девять многофункциональных спортивных площадок.

«Сегодня мы работаем на перспективу. При этом развитие региона, повышение инвестиционной привлекательности напрямую зависят от доступности энергетической инфраструктуры. Поэтому перед нами стоят серьезные задачи по увеличению энергомощностей, в том числе и газовых. Решение этого вопроса влияет не только на развитие экономики, но и на повышение качества жизни людей», — сказал Мурат Кумпилов.

По словам Купилова, в регионе проводится серьезная работа по усилению платежной дисциплины всех категорий потребителей за поставленный природный газ. Задолженность регионального и местных бюджетов перед поставщиком газа отсутствует.

Глава Адыгеи подчеркнул значимость и актуальность запланированных мероприятий по развитию системы газоснабжения республики. 16 октября Мурат Кумпилов и председатель правдения ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали Программу развития газоснабжения и газификации Республики Адыгея на период 2021—2025 годов с объёмом инвестиций более 3 млрд рублей. Программа включает реализацию 24 мероприятий до 2025 года. Будут построены 15 межпоселковых газопроводов высокого и среднего давления, что позволит газифицировать 17 населенных пунктов в трех районах республики. Также намечено строительство газопровода-отвода ГРС «Новый Сад» для дополнительной подачи природного газа потребителям Тахтамукайского района, строительство распределительного газопровода высокого давления от ГРС Новый Сад — а. Тахтамукай — п. Яблоновский, строительство газопровода-отвода и ГРС ИП «Яблоновский», строительство межпоселкового газопровода от ГРС ИП «Яблоновский» до создаваемого промышленного парка, увеличение производительности (реконструкция) ГРС Хаштук, Прикубанская и Псекупс, строительство двух распределительных газопроводов-связок: ГРС Гиагинская и ГРС с. Труд и ГРС-2 г. Майкопа и ГРС п. Краснооктябрьский. Результатом реализации Программы станет повышение общего уровня газификации до 95,97%.