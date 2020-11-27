Сеул, , 11:35 — REGNUM Южнокорейская компания LG Electronics открыла четвертую бесплатную прачечную в Нигерии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, прачечная «Life's Good with LG Wash» была открыта в городе Бенин-Сити.

Помимо стиральных машин и сушилок в прачечные оборудованы утюгами и кондиционерами, моющими средствами, а также источниками бесперебойного питания.

Известно, что первую прачечную LG Electronics открыла в 2018 году в портовом городе Лагос. Позднее прачечные также появились в Порт-Харкорте и Кано.

«Посредством передовых технологий компания LG старается сделать жизнь жителей Нигерии немного лучше», — отметил глава филиала LG Electronicsв Нигерии.