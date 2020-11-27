Москва, , 11:00 — REGNUM Если программа льготной ипотеки закончится в установленный срок — 1 июля 2021 года, то это позволит охладить рост цен на квадратный метр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Соколов.

«Если говорить о своевременности окончания программы, то целесообразно ограничить ее установленным сроком — 1 июля 2021 года. Это позволит охладить к концу 2021 года рост цен на квадратный метр, снизить диспропорции между спросом и предложением на первичном и вторичном рынках, а также объективно подвести итоги реализации программы, — сказал он. — Если итоги окажутся положительными, то ее можно перезапустить, обеспечив при этом настройку под текущее положение дел в национальной экономике».

Соколов отметил, что эта программа больше ориентировалась на поддержку застройщиков жилья, нежели на граждан, так как вместе со сниженной процентной ставкой потребитель получил несопоставимо высокий рост цент на квадратный метр.

«На фоне мартовского кризиса люди несли сбережения в «бетон», создавая ажиотаж и всплеск спроса, что в результате снизило эффективность программы в части обеспечения реальной доступности жилья, — сказал Соколов. — Напомним, что, по данным Росстата, реальные доходы жителей РФ во II квартале 2020 года снизились на 8,4%, в третьем — на 4,8%. Как следствие, в ЦБ РФ опасаются раздувания ценового пузыря в жилищном строительстве, угрожающего социальному сектору».

Соколов также подчеркнул, что, по экспертным оценкам, объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2020 году может достичь 3,5 трлн руб., а ипотечный портфель российских банков увеличится на 20−25%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ипотека потеряла в РФ свою актуальность.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт пояснил, почему льготная ипотека потеряла актуальность