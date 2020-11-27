Москва, , 10:55 — REGNUM Нефть марки Brent так и не отважилась на тестирование отметки $49 за баррель и перешла к коррекции на торгах 26 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Впрочем, откат носит ограниченный характер, что может сигнализировать о готовности быков к новой атаке после небольшой паузы. В центре внимания покупателей остается уровень $50.

После всплеска эйфории, который наблюдался в начале недели, игроки перешли к фиксации прибыли на мартовских максимумах, что выглядит вполне закономерно и оправданно, учитывая масштабы недавнего роста, угасание первоначального оптимизма на фондовых площадках и приближение выходных.

Кроме того, у инвесторов возникли сомнения в эффективности вакцины от AstraZeneca, что может повлечь нарастание скептицизма в отношении препаратов от вируса в целом, и это только усилит давление на высокодоходные активы, включая нефть. Об ухудшении настроений инвесторов сигнализирует смешанная динамика фондовых рынков под занавес торговой недели.

В начале предстоящей недели волатильность на рынке нефти возрастет на фоне заседания стран ОПЕК+, которым предстоит решить дальнейшую судьбу сделки.

Идеальным сценарием для Икте будет продление ограничений на добычу на шесть месяцев. В этом случае котировки могут превысить отметку $50. В случае разочарования котировки рискуют уйти под $45», — считает эксперт.

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