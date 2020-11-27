Москва, , 10:53 — REGNUM В России депозиты пока остаются выгодными, но розничные инвесторы уже ищут другие, более доходные, варианты инвестирования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Теймураз Вашакмадзе.

«Депозиты остаются выгодными. Чтобы определить, является ли депозит выгодным, нужно его доходность сравнить с инфляционными ожиданиями. На сегодняшний день в России инфляционные ожидания составляют порядка 4%, соответственно, депозиты, которые приносят доходность равную или выше этой цифры, покрывают инфляцию и остаются привлекательными, — сказал он. — Но в целом проценты по депозитам падают, и розничным инвесторам кажется, что депозиты уже не так интересны, как в прошлые годы».

В результате, как пояснил экономист, инвесторы ищут другие варианты инвестирования с более высокой доходностью.

«Но надо понимать, что более высокая доходность означает и гораздо более высокие риски», — сказал Вашакмадзе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что если в конце 2020 года снова случится падение доходов населения России, то депозиты опять начнут таять на банковских счетах и этот тренд на фоне роста инфляции будет крайне трудно переломить.

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