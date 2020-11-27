Москва, , 10:44 — REGNUM Правительство России и Центральный банк должны запустить новый пакет стимулирующих мер, чтобы поддержать внутренний спрос, а также пересмотреть список отраслей, пострадавших из-за кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

«Каждый кризис оставляет свой отпечаток, и требуется адекватная реакция и поддержка государства. Пострадавшие отрасли экономики самостоятельно восстановиться не смогут из-за упавших во время кризиса заработных плат и занятости, особенно на малых и средних предприятиях, — сказала она. — Мировая экономика также находится в критическом состоянии. По оценкам экспертов МВФ, спад мировой экономики по итогам 2020 года будет в районе 3%. Этот показатель намного больший, чем был во время глобального финансового кризиса в 2007—2008 годов».

Поэтому, как пояснила Скрыль, не стоит ожидать, что восстановление мировой экономики произойдет быстро и потянет российскую за собой.

«Правительству совместно с ЦБ необходимо запустить новый пакет стимулирующих мер поддержки внутреннего спроса, включающих в себя пересмотр списка пострадавших во время кризиса отраслей. Напомним, что обрабатывающая промышленность, которая сейчас находится в глубоком кризисе, стоит на втором месте по числу занятых в экономике», — отметила экономист.

Кроме того, она отметила, что в январе начнется президентский срок нового президента США, который, как прогнозируют политические эксперты, может принести много неприятных сюрпризов российской экономике в виде продления старых санкций, введения новых и усиления торговых противоречий между странами.

«Все эти меры негативно повлияют на курс российской национальной валюты, а вместе с тем на всю российскую экономику. Здесь свою роль должна будет сыграть политика ЦБ в области регулирования валютного рынка», — добавила Скрыль.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов сказал, что мировой экономический кризис продолжится и после пандемии.