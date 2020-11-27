Сеул, , 10:55 — REGNUM В третьем квартале 2020 года на долю южнокорейской компании Samsung Electronics пришлось 32,6% прибыли, полученной от продажи смартфонов во всём мире. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные исследовательской компании Strategy Analytics.

Согласно опубликованным данным, это самый высокий показатель компании со второго квартала 2014 года, когда он составил 37,9%.

Известно, что самым прибыльным производителем смартфонов в мире является американская компания Apple, на которую приходится 60,5% мировой прибыли от продажи смартфонов.

Эксперты отмечают, что такого показателя американской компании удается достичь благодаря высокой стоимости продукции по сравнению с другими производителями смартфонов.

Между тем, в третьем квартале 2020 года южнокорейская компания Samsung Electronics стала лидером на мировом рынке смартфонов с показателем 21,9%. За ней следуют китайские компании Huawei (14,1%) и Xiaomi (12,7%) и американская компания Apple (11,9%).

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