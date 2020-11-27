Москва, , 10:46 — REGNUM Рейтинг наиболее высокооплачиваемых профессий в России в 2020 году составил на основе данных крупнейших консалтинговых агентств, специализирующихся на подборе руководителей высшего звена, журнал Forbes.

По информации издания, наиболее высокой заработная плата в текущем году была у руководителей нефтегазовых компаний, предприятий в сфере тяжелой промышленности, а также телекоммуникационных компаний.

При этом руководящие работники нефтяной сферы являются лидерами рейтинга, несмотря на то, что средний объем выплат главам таких компаний с выручкой от $3 млрд снизился на 15% — до $2,79 млн с $3,28 млн в прошлом году.

Вторыми в рейтинге идут руководители предприятий тяжелой индустрии, где средняя зарплата главы такой компании с выручкой от $3 млрд в 2020 году составляет $1,87 млн — что на 5% больше, в сравнении с прошлым годом.

На третьем месте оказались главы телекоммуникационных компаний с выручкой от $1 млрд, где средний объем зарплат в 2020 году составляет $1,31 млн, что на 2% больше прошлогоднего показателя.

В то же время, наиболее низкими являются зарплаты глав фармацевтических компаний с выручкой от $300 млн, у которых в среднем выплаты составили $410 тыс. против $400 тыс. в прошлом году.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября стало известно, что первое место в рейтинге топ-менеджеров — держателей самых дорогих пакетов акций собственных компаний по версии журнала Forbes снова занял заместитель председателя совета директоров, экс-президент нефтехимической компании «Сибур» Александр Дюков.