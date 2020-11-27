п. Большое Голоустное, , 10:38 — REGNUM Для школьников посёлка Большое Голоустное (Иркутская область), где на днях сгорела единственная школа, пообещали построить новое учебное заведение. Об этом сообщает канал gorodbratsk со ссылкой на главу Приангарья Игоря Кобзева.

«Финансовый год предстоит сложный. Но будем стараться решить вопрос строительства новой школы в максимально короткие сроки. Профильным министерствам поручил заняться подготовкой проектно-сметной документации на строительство нового здания. Такой большой поселок не может остаться без собственной школы», — пояснил губернатор Иркутской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар в здании единственной школы посёлка Большое Голоустное случился утром, 25 ноября. Площадь распространения огня составила 700 кв. метров. Теперь детям приходится ездить за десятки километров в другое учебное заведение, расположенной в селе Малое Голоустное.

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