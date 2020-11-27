Махачкала, , 10:35 — REGNUM Более 3 млрд рублей направят в Дагестане в 2021 году на увеличение фонда оплаты труда для работников бюджетной сферы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Народного собрания (парламента) региона по итогам сессии, на котором депутаты в первом чтении приняли закона о республиканском бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

«На увеличение фонда оплаты труда в данном законопроекте предусмотрено 3,3 млрд рублей, из которых 568 млн рублей — на увеличение минимального размера оплаты труда», — сказано в сообщении.

Доходы бюджета Дагестана на будущий год прогнозируются в объеме 134,1 млрд рублей, расходы прописаны в сумме 137,3 млрд рублей, дефицит составил 3,2 млрд рублей. При этом ко второму чтению основные параметры документа будут изменены, поскольку до конца текущего года еще могут поступить федеральные субсидии и субвенции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в ходе заседания совета при главе Дагестана по развитию гражданского общества и правам человека председатель регионального союза организаций профсоюзов Абдулла Магомедов затронул проблему низкой зарплаты бюджетников в республике. Он отметил, что в регионе большинство работников социальной сферы, образования и учреждений культуры не получают достойную зарплату и вынуждены жить на 12−15 тыс. рублей в месяц.

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