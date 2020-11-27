Каракас, , 10:31 — REGNUM Венесуэла возобновила прямые поставки нефти на территорию Китая, несмотря на санкции США, из-за которых ранее поставки проходили подпольно. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon и на внутренние служебные документы государственной нефтегазовой компании Венесуэлы PDVSA.

Отмечается, что первым танкером, возобновившим поставки нефти из Венесуэлы в Китай, стал Kyoto, который был зафиксирован службой мониторинга судоходства Tanker Trackers в период погрузки 1,8 млн баррелей тяжелой нефти в порту Венесуэлы Хосе в августе 2020 года.

Агентство напомнило, что Китайская национальная нефтегазовая корпорация и нефтегазовая корпорация PetroChina, являющиеся клиентами PDVSA, остановили погрузку сырья в портах Венесуэлы в августе 2019 года — сразу после расширения американских санкций в отношении компании.