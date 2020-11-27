Нур-Султан, , 10:34 — REGNUM С начала 2020 года по октябрь включительно наиболее продаваемой в Казахстане легковой машиной местной сборки стала Lada Granta. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за отчётный период в Казахстане было реализовано 6634 автомобиля Lada Granta. На втором месте находится модель Ravon Nexia R3 казахстанского производства. Это авто приобрели 5726 покупателей. Тройку лидеров в рейтинге замыкает Hyundai Tucson с результатом в 3795 проданных автомобилей.

Далее по списку идут: Lada Vesta (3531 ед.) и Hyundai Accent (3443 ед.).

Всего за январь — октябрь 2020 года продажи новых машин казахстанского автопрома составили 52 988 единиц — на 53,7% больше, чем год назад.

Напомним, по итогам октября текущего года с конвейеров казахстанских автопредприятий сошли 11 140 экземпляров автотранспортных средств (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы).

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