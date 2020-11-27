Тюмень, , 10:17 — REGNUM В Тюмени медсёстрам, работающим в «красной зоне» с ковидными пациентами платят 200 тыс. рублей. Об этом сообщает «Тюменская область сегодня» со ссылкой на Интерактивный портал департамента труда и занятости населения региональный департамент здравоохранения.

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Работа по графику пять дней в неделю с 9:00 до 17:00 носит временный характер и предлагается на период существования моноинфекционного госпиталя. В предлагаемую сумму вошли федеральные выплаты за работу с пациентами с COVID-19.

«На сегодняшний день все вакансии закрыты. Однако департамент здравоохранения формирует резерв медицинских кадров на всякий случай. Если медсестра уволится по каким-то причинам, заменить ее придется очень оперативно», — пояснили в ведомстве.