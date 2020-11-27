Екатеринбург, , 10:16 — REGNUM В Екатеринбурге прошли публичные слушания по проекту бюджета города на 2021 год и плановый период 2022—2023 годы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

298 из 300 участников слушаний одобрили проект главного финансового документа. Против выступили лишь двое горожан.

Глава финансового департамента мэрии Анна Турунцева отметила, что в проекте бюджета учтены все социальные обязательства, невзирая на сложности, связанные с пандемией COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы и расходы бюджета упадут на 5 млрд рублей из-за перехода горздрава в ведение минздрава Свердловской области.

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