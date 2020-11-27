Чита, , 10:13 — REGNUM Новый министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Денис Удод анонсировал инвентаризацию недостроев, которые были возведены в регионе за бюджетные средства. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, по предварительной оценке, всего в Забайкалье насчитывается 297 таких объектов, их общая стоимость составляет порядка 6 миллиардов рублей.

«Наша главная задача — провести полную инвентаризацию этих объектов, понять сколько их, какие здания мы можем ввести в эксплуатацию, либо использовать их по иному назначению, либо вовсе снести и освободить землю под другой объект», — пояснил чиновник.

Денис Удод подчеркнул, что значительная часть объектов незавершенного строительства — это муниципальные объекты. Работа с ними требует межведомственного взаимодействия, поскольку такие объекты присутствуют не только у министерства строительства, но и в социальной сфере, спортивной, образовательной, также есть объекты жилищно-коммунального комплекса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на должность министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта уроженец Хабаровского края, 45-летний Денис Удод был назначен 19 ноября 2020 года.

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