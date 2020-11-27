Ташкент, , 10:12 — REGNUM Коммерческим банкам Узбекистана разрешили устанавливать личность клиента по водительскому удостоверению. Соответствующее письмо Центрального банка республики разметил Телеграм-канал GSAdigital.

Банки также могут идентифицировать личность человека по паспарту без штампа о регистрации по постоянному месту жительства. Отмечается, что письмо Центробанка отправлено всем коммерческим банкам 26 ноября.

Напомним, в 2017 году правительство Узбекистана присвоило водительским правам нового образца статус официального государственного документа, удостоверяющего личность владельца.

Кроме того, в мае 2020 года отменена практика проставления штампов в паспорте о регистрации по постоянному месту жительства, домовой книге или каточке квартиры.