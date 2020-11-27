Москва, , 10:18 — REGNUM Автокомпания FCA Rus назвала новинки, которые появятся в России в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Уже с января следующего года дилеры Jeep в РФ начнут приём заказов на спецверсию юбилейного Jeep Wrangler 80th Anniversary Edition, который был изготовлен в честь 80-летия марки. У первых же покупателей эти авто появятся во втором квартале 2021 года.

Юбилейный автомобиль снаружи и внутри будет отличаться оригинальными дизайнерскими решениями. Авто получит особую отделку кресел, уникальные диски и специальную памятную символику.

В четвертом квартале следующего года на российском рынке будут представлены Jeep Grand Cherokee нового поколения и рестайлинговый Jeep Compass, у которого будут существенно модернизированы экстерьер, интерьер и силовые агрегаты.

Ранее дизайнерский отдел американской компании Jeep представил классический вариант исполнения совершенно нового поколения внедорожника Wagoneer. Над автомобилем работал лично Ральф Жиль — руководитель отдела дизайна концерна FCA.

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