Уфа, , 10:20 — REGNUM Производителей пива и напитков на их основе освободили от налога на имущество в Башкирии. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, депутаты госсобрания приняли закон, согласно которому пивоварни освобождены от уплаты налога на имущество с 1 января текущего года по 31 декабря 2023 года.

По словам председателя госсобрания региона Константина Толкачева, этим законом планируется поддержать как пивоваренную отрасль, так и смежные направления: производство алюминия, стекла, терефталевой кислоты, а также сельское хозяйство. Кроме этого закон призван сохранить поступление акцизов от пива в республиканский бюджет. В 2019 году от пивоваренной отрасли в бюджет поступило 7,3 млрд рублей акцизов. В настоящее время при сокращении доходов бюджета и работе в режиме строгой экономии, нужно обеспечить стабильность важнейших источников доходов.

Толкачев подчеркнул, льготой смогут воспользоваться только те производители пива, которые сохранили количество рабочих мест не менее 90% от уровня 2019 года и уровень заработной платы не ниже среднемесячной начисленной зарплаты в целом по предприятиям данного вида деятельности.

Отмечается, что вышеназванные льготы приведут к ежегодному уменьшению поступлений в бюджет Башкирии от налога на имущество организаций в 2020—2023 годах на 30 млн рублей. Эти потери будут компенсированы за счет поступления акцизов.

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