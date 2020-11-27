Барнаул, , 10:06 — REGNUM Директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин согласен с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной, заявившей на днях, что льготную программу ипотеки надо ликвидировать. Свои доводы он изложил на странице Facebook:

Новостройки Иван Шилов © ИА REGNUM

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»Жильё в Алтайском крае становится менее доступным, несмотря на низкую ипотеку. Так ли это? Если вкратце, то да. Почему я говорю сейчас об этом? Потому что с таким мнением на днях выступила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. И потому что я об этом говорил и сам.

Набиуллина говорит, что рост цен из-за роста спроса сейчас уже опережает инфляцию и рост доходов (что очевидно). Действительно, из-за госпрограммы субсидирования ипотечной ставки по новостройкам, которая сделала ставку рекордно низкой в истории, спрос на жильё резко вырос. И мы видим сейчас, что по самым ходовым квартирам в Барнауле цены выросли примерно на 30%.

Например, в конце 2019 года можно было купить квартиру в 36 квадратов за 1,8−1,85 млн. Сейчас — спустя год — это уже 2,35−2,4 млн. Но это не просто рост цен как таковой. Это возвращение к уровню 2014−15 годов. С того времени цены на квартиры только снижались, а сейчас рынок возвращается к докризисным показателям.

Теперь уже, насколько я могу судить, дальнейшего взрывного роста цен быть не должно. Впрочем, и падать им тоже повода нет. По моему мнению, программу господдержки ипотеки можно было бы и не продлевать до июля, а прекратить в ноябре. Набиуллина об этом тоже сказала. Потому что стандартные ставки по ипотеке сейчас не намного выше тех, что с господдержкой».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Дворядкин также отмечал, что в Алтайском крае инициатива с введением льготной ипотеки значительно подстегнула не только первичный рынок жилья. Несмотря на эпидемию коронавируса и последовавший за ней экономический кризис, квартир на «вторичке в Барнауле» почти не осталось.

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