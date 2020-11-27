Москва, , 10:01 — REGNUM Правительство РФ утвердило расширение границ территорий опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» и «Бурятия». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, ТОР «Забайкалье» пополнится территориями Улётовского и Читинского районов Забайкальского края. Кроме того, увеличивается перечень разрешённых видов деятельности и вырастут затраты на 1,3 млрд рублей на создание инфраструктуры для резидентов.

«Это поможет привлечь дополнительные инвестиции и реализовать значимые для региона проекты в сфере здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства», — сообщает пресс-служба правительства.

К ТОР «Бурятия» присоединят участки Заиграевского и Хоринского районов республики. Там планируется открыть клинический госпиталь, аквапарк и свинокомплекс.

В пресс-службе отметили, что территории опережающего развития создаются для стимулирования роста приоритетных отраслей экономики.