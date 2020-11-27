Москва, , 10:01 — REGNUM В октябре граждане России забрали с валютных вкладов $1,16 млрд, следует из данных Центрального банка России.

Отмечается, что граждане забирают валюту с вкладов десятый месяц подряд, общая сумма составляет почти $13 млрд. При этом рекордным месяцем по оттоку средств остаётся март.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам доцента кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елены Воронковой, отток средств с валютных банковских вкладов можно объяснить стагнацией реальных располагаемых доходов граждан.

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