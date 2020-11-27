Москва, , 10:00 — REGNUM Уход действующего главы Белого дома Дональда Трампа и приход на пост президента США демократа Джо Байдена не сильно повлияет на экономику России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 ноября заявил ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

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«Я не думаю, что это будет иметь какой-то сильный, во всяком случае, прямой эффект. У нас довольно умеренные торговые связи, и единственный фактор, который может непосредственно повлиять на российскую экономику — это возможные санкции, — сказал Ениколопов. — В то же время приход в Белый дом Байдена может привести к ускорению роста американского ВВП, что позитивно отразится на мировой экономике и, в свою очередь, будет хорошим фактором для нашей страны. Это станет возможно, если Байден будет проводить более взвешенную политику в плане борьбы с коронавирусом. Кроме того, если он сможет выполнить предвыборные обещания по поводу регулирования нефтяной отрасли США, это должно позитивно отразиться на росте цен на нефть, что окажет поддержку нашему бюджету».

Тем не менее, как подчеркнул Ениколопов, здесь сложно ожидать больших перемен, поскольку Сенат (верхняя палата парламента США) остался под контролем Республиканской партии, а потому новому демократическому президенту будет сложно провести масштабные изменения.

«В целом победа Байдена является скорее положительной новостью для России, потому что она (победа) будет позитивно сказываться на росте американской экономики, а мы от этого только выиграем», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заявление кандидата в президенты США Джозефа Байдена о том, что Соединённые Штаты вновь будут лидировать в мире и противостоять своим противникам, вызвало критику в сети.

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