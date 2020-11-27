Уфа, , 10:10 — REGNUM Новый резидент зарегистрирован на территории опережающего социально-экономического развития «Нефтекамск» в Башкирии. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства экономического развития и инвестиционной политики.

По словам заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики региона Екатерины Кликуновой, новый резидент ООО «Акополимер» планирует начать выпуск колеровочных паст, клеев, промышленных красок, декоративно-защитных составов, герметиков, а также органических и неорганических наполнителей.

Отмечается, что на реализацию проекта планируется направить порядка 34,2 млн рублей. При этом будет создано 56 рабочих мест.

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