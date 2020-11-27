Нур-Султан, , 09:59 — REGNUM В октябре 2020 года с конвейеров казахстанских заводов сошло 11 140 экземпляров автотранспортных средств, включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы. Об этом сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Таким образом, показатели производства выросли в 1,6 раза. При этом за первые десять месяцев текущего года в Казахстане было собрано 61 796 единиц автотранспортных средств, что на 58,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Что же касается производства легковых машин, то этот показатель в январе — октябре вырос на 51,5%, до 51 922 экземпляров. Производство автобусов увеличилось на 67,4%, до 1525 единиц, а выпуск грузовиков вырос в 2,1 раза — до 6299 ед.

Количество выпущенной за отчётный период специализированной автотехники и прицепов составило соответственно 284 и 1766 штук.

Напомним, в сентябре нынешнего года на казахстанских автопредприятиях было изготовлено 6858 единиц автотранспортных средств. Это на 40% больше, чем в сентябре год назад.

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