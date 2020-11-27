Ульяновск, , 09:39 — REGNUM Ульяновский автозавод поднял цены на автомобили, представленные в России. Об этом 27 ноября сообщается на сайте «Цена Авто».

Так, цены на все версии УАЗ «Хантер» выросли на 10 — 13 тыс. рублей или на 0,9 — 1,2% по сравнению с прежней стоимостью. Начальные комплектации внедорожников УАЗ «Патриот» и УАЗ «Пикап» подорожали на 11 тыс. рублей или на 1,2% относительно прежних цен.

Диапазон цен на УАЗ «Хантер» теперь составляет от 827 000 до 1 088 900 рублей. Начальная версия УАЗ «Пикап» стоит 959 000 рублей. Кроме того, появились новые версии УАЗ «Пикап», которые продаются по цене от 1 160 000 рублей.

УАЗ «Патриот» теперь продается по цене от 939 000 рублей.

Напомним, в сентябре 2020 года стоимость машин Ульяновского автозавода выросла на 10 — 20 тысяч рублей.

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