Уфа, , 09:41 — REGNUM Около 2 млрд рублей направят на развитие интенсивного садоводства в Башкирии. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на онлайн-совещании в формате «Инвестчас» в правительстве республики.

По словам директора Чишминского плодоовощного питомника Рамиля Галиуллина, на развитие в Чишминском районе садов интенсивного типа планируется направить около 2 млрд рублей: проект состоит из четырёх этапов. Так, до 2022 года в хозяйстве на площади свыше 80 га произведут закладку яблоневых садов суперинтенсивного и интенсивного типа. Также начнут выращивать перспективные сорта смородины, земляники, черноплодной рябины. На этом этапе планируется создать 145 новых рабочих мест.

С 2023 года по 2034 год руководство намерено расширить садовые площади до одной тысячи га, построить хранилище и распределительный центр для ягод и плодов, а также увеличить транспортный парк. Продукцию будут доставлять и в соцучреждения региона.

Отмечается, что в питомнике уже высадили свыше 8% культур от планируемого объёма. По словам министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова, в случае реализации этого проекта будет открыта дорога и другим инвесторам в сфере интенсивного садоводства. При этом такой бизнес является рискованным и не простым, поскольку первый урожай по новым технологиям можно будет получить лишь в 2022 году. Несмотря на это, руководство региона начинает масштабное развитие в Башкирии интенсивного садоводства.

Сообщается, что хозяйство получит льготы на получение в лизинг техники и оборудования, а также компенсацию части затрат на закладку садов.

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