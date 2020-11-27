Москва, , 09:22 — REGNUM Объём экспорта мясной продукции из Москвы за девять месяцев 2020 года составил 66,23 млн долларов США. Об этом 27 ноября сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Данный результат более чем на 46% превышает показатели за тот же период 2019 года.

«Рынок мясной продукции считается одним из самых устойчиво развивающихся и стабильных в продовольственном секторе экономики во всем мире. В 2018 году мировой объем потребления мясной продукции составлял 346 миллионов тонн. В 2019 году показатель увеличился на 1,1% и достиг отметки в 350 миллионов тонн», — прокомментировал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, московский экспорт мясной продукции стабильно растёт уже три года. При этом половина объёмов приходится на мясо и субпродукты птицы.

Главные покупатели мясной продукции из Москвы — Казахстан, Китай, Иран, Гонконг и Белоруссия. Всего в списке покупателей 23 государства.