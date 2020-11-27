Тбилиси, , 09:36 — REGNUM В Грузии предприятия, которые работают в туристической отрасли и пострадали из-за пандемии, освободят от налога на недвижимость в 2021 году. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, заявила министр экономики Грузии Натия Турнава во время брифинга.

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"Туристическая отрасль, которая больше всего пострадала в этот непростой период, в 2021 году будет полностью освобождена от налога на недвижимость», — сообщила Турнава.

Вспышка коронавируса привела к тому, что поток иностранных туристов в Грузии упал более чем на 90%. В течение 2020 года, начиная с марта, предприятия туристической отрасли освобождали от налога на недвижимость и откладывали сроки по выплатам подоходного налога.

Стоит отметить, что правительство Грузии также решило выделять субсидии владельцам небольших ресторанов и гостиниц на погашение кредитов.

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