Москва, , 09:21 — REGNUM В Москве за январь-сентябрь 2020 года экспорт мясных продуктов вырос на 47% по сравнению с 2019 годом и составил $66,23 млн, сообщается на портале мэра столицы.

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За последние три года: экспорт мясной продукции из Москвы постоянно растет: в 2018 — на 27,6%, в 2019 году — на 25,59% ($71,99 млн).

Почти половина экспорта приходится на мясо и субпродукты птицы. Основные рынки сбыта — Казахстан, Китай и Киргизия. Также московскую мясную продукцию покупают еще 20 стран.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт продукции агропромышленного комплекса Москвы вырос на 28%.

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