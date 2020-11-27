Пермь, , 09:05 — REGNUM Пермский край до конца 2020 года получит семь новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Оборудование направят в больницы, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Покупка аппаратов ИВЛ финансируется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 14,2 млн рублей.

Планируется приобрести шесть аппаратов неинвазивной искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги, а также один портативный аппарат ИВЛ. Он отправится в Чайковскую центральную городскую больницу.

Стоит отметить, в регионе нормализовалась маршрутизация пациентов с коронавирусом. Об этом 26 ноября на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 доложил заместитель председателя правительства по социальным вопросам Сергей Никифоров. «Сейчас в медучреждениях остаются только те пациенты, которым действительно необходим постоянный медицинский уход», — сказал он. На 26 ноября в больницах находились 138 пациентов с тяжелой пневмонией (117 — с COVID-19, 19 — с подозрением на инфекцию, двое — с внебольничной пневмонией)». Все они подключены к аппаратам ИВЛ.

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