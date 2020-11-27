Уфа, , 09:02 — REGNUM Арбитраж Башкирии сегодня, 27 ноября 2020 года, планирует рассмотреть иск к старейшему предприятию Башкирии, отсчитавшему почти 80 лет работы — ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин». Истец требует обязать завод «созвать годовое общее собрание акционеров», передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан в конце октября 2020 года Антоном Ивановичем Радченко. Подробности дела пока неизвестны. В ходе рассмотрения от бизнесмена Владимира Скрипки, которого называют одним из акционеров предприятия, поступило ходатайство об участии в онлайн-заседании.

По данным ЕГРЮЛ, завод учрежден в июне 2002 года. Его уставный капитал — 9,1 млн рублей. В ЕГРЮЛ директором указан Иван Радченко, но есть пометка от марта 2020 года, что «сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице)». На предприятии трудятся порядка 350 человек. Учредителями выступали Алексей Обласов, Владимир Турцев и Вячеслав Иванов.

В конце сентября 2020 года арбитраж приостановил другой спор с участием завода и его акционеров. В споре речь идет о попытке Владимира Скрипки взыскать с Ивана Радченко, Алексея Пахомова, Юрия Петрова и Антона Радченко солидарно убытки в размере 268 202 420 рублей. Истец заявил, что ответчики, являясь «лицами, контролирующими ЗАО «Белорецкий завод рессор и пружин», причинили ему убытки посредством заключения и исполнения сделок, сделок агентирования и подряда в период с 01.07.2016 г. по 15.07.2019 г. на основании агентского договора №14−03 и договора подряда №14−04 от 30.12.2011 года», заключённого с АО «РАНД».

Корпоративный конфликт на заводе длится не первый год.