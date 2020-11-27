Тбилиси, , 08:56 — REGNUM Программа помощи по выплате кредитов владельцам небольших отелей в Грузии, пострадавшим из-за кризиса, вызванного пандемией, будет расширена, и в неё включат рестораны. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, в ходе брифинга заявила министр экономики Грузии Натия Турнава.

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"Мы уже выделили субсидии на банковские кредиты 2200 малым и средним семейным отелям, и теперь эта программа расширяется. В течение шести месяцев к ней подключатся рестораны», — сказала Турнава.

Она отметила, что программа должна охватить около 1500 ресторанов. Она будет действовать полгода.

Стоит отметить, что в Грузии из-за пандемии больше всего пострадал туристический сектор и связанные с ним предприятия. Ранее владельцы ресторанов и отелей в разных городах страны выходили на акции протеста, требуя от государства помочь выплатить кредиты. Протестующие обвиняли членов правительства в том, что они весной обещали открыть границу для иностранных туристов, но фактически сорвали туристический сезон.

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