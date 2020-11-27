Ханты-Мансийск, , 08:32 — REGNUM Парламентарии Ханты-Мансийского округа приняли закон о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей.

Доходы бюджета сформированы на основе сценарных условий базового варианта прогноза социально-экономического развития региона, умеренное ослабление рубля в течение года и консервативную динамику цен на нефть. В итоге доходы бюджета ХМАО на 2021 год сформированы в сумме 223,9 млрд рублей, из них доля налогов составляет 94%. Расходы в 2021 году запланированы на 260 млрд рублей. Соответственно дефицит запланирован в размере около 76 млрд рублей.

«Дефицит находится на безопасном уровне, что позволит округу удерживать высокий рейтинг кредитоспособности», — отмечают в департаменте.

Напомним, что при первоначальном планировании бюджета ХМАО в ноябре 2019 года доходы предполагались 213,1 млрд рублей, расходы — 249 млрд, дефицит — 35,9 млрд рублей. Затем в марте 2020 дефицит резко был увеличен до 49,8 млрд рублей. А октябре 2020 года, вопреки пандемии, дефицит в казне региона сократился до 43,7 млрд рублей.

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