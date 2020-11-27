Махачкала, , 08:25 — REGNUM Парламент Дагестана принял в первом чтении проект закона о республиканском бюджете на 2021 год и плановый период 2022—2023 годов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе законодательного органа по итогам сессии, состоявшейся накануне, 26 ноября.

С докладом об основных параметрах бюджета республики выступил и. о. министра финансов Дагестана Юнус Саадуев. Он сообщил, что доходы казны на будущий год прогнозируются в объеме 134,1 млрд рублей (112,6% к бюджету 2020 года), расходы заложены в размере 137,3 млрд рублей, дефицит составил 3,2 млрд рублей.

Саадуев пояснил, что ко второму чтению параметры бюджета будут изменены, так как в настоящее время полностью не распределены федеральные субсидии и субвенции, которые могут поступить до конца текущего года. Поступление налоговых и неналоговых доходов предусмотрено в объеме 37,4 млрд рублей, или 112,6% к бюджету 2020 года.

Основная доля прописанных расходов приходится на такие сферы, как образование (30,8%), социальная политика (26,5%), национальная экономика (13,2%). На увеличение фонда оплаты труда предусмотрено 3,3 млрд рублей, из которых 568 млн рублей — на увеличение МРОТ. Господдержка секторов экономики, в том числе сельского хозяйства, составит 2,5 млрд рублей, а малого и среднего предпринимательства — 377 млн рублей.

В бюджете Дагестана на будущий год также предусмотрены средства на питание и медикаменты в учреждениях социальной сферы. Кроме того, средства заложены на реализацию госполитики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, инвалидов и семей с детьми инвалидами, ветеранов боевых действий и т. д.