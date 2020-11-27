Сеул, , 08:21 — REGNUM В период с января по октябрь 2020 года объём торговли между КНДР и Китаем составил $530 млн, что на 73% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на доклад Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

Согласно экспертам, товарооборот между странами существенно сократился в связи с закрытием Пхеньяном границы в целях предотвращения распространения коронавируса.

Известно, что экспорт товаров из Северной Кореи в КНР сократился на 70%, до $46 млн, а импорт товаров из Китая — на 73%, до $490 млн.

Отмечается, что импорт товаров медицинского назначения сократился на 24%, растительного масла — на 19,3%, муки и крахмала — на 36%, сахара — на 2,3%. Также было зафиксировано снижение экспорта часов (на 80,9%) и париков (89,8%).

Между тем, товарооборот между КНДР и Россией за аналогичный период, напротив, увеличился на 15%. В частности, импорт муки вырос на 1340%, сахара — на 4324%.