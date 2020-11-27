Москва, , 08:13 — REGNUM Торги на Мосбирже 26 ноября открылись снижением по иностранным валютам, но рубль быстро растерял дневную прибыль, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Волатильность на внутреннем рынке была низкой из-за праздничного выходного дня в США, где в 16 ноября отмечался День Благодарения.

По итогам дня рубль подешевел к доллару США на 0,20%, до 75,71 руб., к евро — на 0,22%, до 90,25 руб. К британскому фунту цена не изменилась и закрылась на отметке 101,11 руб.

Нефть марки Brent подешевела на 2,28%, до $47,70. Покупатели отступили от максимума $49,05 в рамках коррекционного движения. Нефтяной рынок продолжает получать поддержку от предстоящего заседания ОПЕК+, а также от оптимизма в отношении того, что вакцины от COVID-19 восстановят спрос на энергоресурсы.

Сегодня, 27 ноября, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent стоит $47,83. В Штатах сегодня короткий торговый день.

В связи с этим до конца недели пара доллар/рубль может продолжить боковое движение вокруг уровня 75,70 руб. По доллару по-прежнему сохраняется движение в районе 75 рублей и ниже.

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