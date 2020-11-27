Казань, , 08:14 — REGNUM В 2020 году в Татарии предпринимателям оказали финансовую поддержку в размере 2,6 млрд рублей. За последнюю пятилетку в республике бизнесу выделялось более 7,3 млрд рублей. Из них 2,6 — из федерального бюджета, 4,7 млрд рублей — из бюджета региона, сообщает минэкономики РТ.

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Необходимая помощь оказывается в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности», других федеральных и республиканских программ.

Наиболее востребованы у представителей бизнеса льготные микрозаймы, поручительства по кредитам и субсидии, услуги по сертификации, содействие в проведении патентных исследований, размещение и продвижение на электронных торговых площадках.

В Татарии числятся в настоящее время 152,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. На них занято 533,8 тыс. человек. Основная доля субъектов занимается оптовой и розничной торговлей — 36,1%, в сфере строительства — 10,6%, в сфере транспортировки и хранения — 10,5%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, власти Татарии продолжают поддерживать малый и средний бизнес в условиях экономического спада на фоне пандемии. В дальнейшем меры поддержки не будут разделяться на более или менее пострадавшие отрасли, их окажут всем категориям малого и среднего предпринимательства.

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