Братск, Иркутская область, , 07:56 — REGNUM В Иркутской области открылось производство фармацевтических субстанций, которые будут использоваться для создания лекарств, применяемых, в том числе, при лечении коронавирусной инфекции. Во время церемонии запуска крупнотоннажного цеха фармацевтических субстанций компании «БратскХимСинтез» с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, сибирского полпреда Сергея Меняйло и губернатора Приангарья Игоря Кобзева, состоялась прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства.

Торжественное открытие крупнотоннажного цеха фармацевтических субстанций компании «БратскХимСинтез» Пресс-служба правительства Иркутской области

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«Наращивание возможностей национальной фарминдустрии, а мы уделяем этому серьезное внимание, всегда имеет жизненно важное значение для страны, для наших граждан. Отмечу и тот факт, что предприятие вносит весомый вклад в замещение ряда востребованных импортных лекарств», — глава государства.

«БратскХимСинтез» расположен в Братске, входит в группу компаний «Фармасинтез», которыми руководит Викрам Пуния. Предполагается, что комплекс по производству фармсубстанций станет крупнейшим в Сибирском федеральном округе, и будет выпускать более 60 наименований продукции.

Помимо веществ для создания лекарств, которые будут применяться при лечении коронавирусной инфекции, речь идет о фармацевтических субстанциях, используемых в лекарствах от туберкулеза, сахарного диабета, гепатита и других серьезных заболеваний.

«Расширение производства отечественных фармацевтических субстанций — главный вектор развития фарминдустрии. Запуск в Братске новых мощностей позволит увеличить объемы выпуска на этом предприятии в пять раз. А в целом по номенклатуре фармсубстанций, которые будет производить компания, отраслевые объемы сразу вырастут в два раза», — подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В планах на 2021 год выйти на объемы производства в 100 тысяч тонн субстанций. На предприятии уже получили работу 150 человек, в течение года предполагается увеличить штат до 250 сотрудников. Также существует проект строительства в Братске многоэтажного дома для работников компании.

«Развитие предприятий, на которых не просто создают современные рабочие места, а обеспечивают социальную поддержку сотрудников — сегодня это основа социально-экономического развития любого региона. Мы нацелены на развитие новых производств и проектов, что позволит не только укреплять экономику региона, но и даст возможность открывать тысячи рабочих мест», — резюмировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, фармацевтической субстанцией называют вещества природного, синтетического или биотехнологического происхождения, которые обладают фармакологической активностью и используются для производства лекарственных средств.

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Также в ходе торжественного открытия предприятия работников и руководство компании наградили почетными грамотами правительства Иркутской области и министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 27 ноября Владимир Путин провёл видеоконференцию, находясь в городе Сарове (Нижегородская область). На площадке одного из крупнейших объектов «Росатома» обсудили проблемы ликвидации накопленного вреда окружающей среде на территории «Усольехимпрома» (Иркутская область).

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