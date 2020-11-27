Пекин, , 07:43 — REGNUM Прибыль китайских промышленных предприятий в октябре 2020 года выросла до 642,9 млрд юаней ($97,79 млрд), что на 28% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Об этом сообщили 28 ноября в пресс-службе Государственного статистического управления Китая.

Отмечается, что в сентябре показатель составил 10,1%.

Вместе с тем, за десять месяцев рост объёма прибыли промпредприятий оказался незначительным — 0,7% по году. Напомним, в январе этого года многие китайские предприятия приостановили работу в связи с распространением коронавируса. Обвал производства за первые два месяца достиг почти 40%.

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