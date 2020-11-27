Вашингтон, , 07:25 — REGNUM Финансовый конгломерат Германии Deutsche Bank должен отказаться от деятельности в России. Такую рекомендацию дали банку независимые наблюдатели, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Указанные специалисты были назначены департаментом финансовых служб американского штата Нью-Йорк. По информации журналистов, руководство банка рассматривало возможность расширения бизнеса в РФ, невзирая на проблемы в виде провальных проектов и штрафов.

Наблюдатели считают, что предпринимаемые организацией усилия недостаточны, чтобы рисковать и продолжать работать на российском направлении. Отмечается, что такое предложение носит рекомендательный характер. Однако, поскольку оно доводится до американского регулятора, то неповиновение Deutsche Bank может стоить конгломерату штрафов и привести к дальнейшим судебным тяжбам в США. Кроме того, действия банка могут вызывать интерес со стороны федеральных американских надзорных органов.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре дочернюю организацию Deutsche Bank — компанию Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) оштрафовали в США на $583 тысяч за нарушение санкций, введенных из-за ситуации на Украине.

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