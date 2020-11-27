Тюмень, , 07:07 — REGNUM В Тюменской области на 30 декабря 2020 года намечен первый в России электронный аукцион на право заключения охотхозяйственных соглашений. Об этом сообщает региональный департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания.

Торговой площадкой стало АО «Сбербанк-АСТ». Её организаторы гарантируют прозрачность тендера, конфиденциальность данных, предоставляют удобный интерфейс.

Подчёркивается, что использование электронной торговой площадки «Сбербанк-АСТ» для организаторов и участников аукциона происходит без взимания платы.