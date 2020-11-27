Новосибирск, , 05:46 — REGNUM Законодательное собрание Новосибирской области рассмотрело в первом чтении проект закона об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, документ разработан на базе прогноза Минэкономразвития РФ и учитывает наметившиеся тенденции, в том числе коронавирус и усиление конкуренции за квалифицированные кадры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко отметил, что основные принципы, положенные в основу бюджета, — выполнение Указов президента РФ, регулирующих расходы в социальных отраслях и в целях реализации стратегических задач развития страны.

Доходная часть бюджета следующего года прогнозируется в размере 171,5 млрд рублей, расходная часть — 180,6 млрд рублей, дефицит — 9,18 млрд рублей.

Расходная часть на 88% (159 млрд рублей) обеспечивается собственными ресурсами бюджета. 86% расходов — приоритетного характера.

«Бюджет достаточно консервативный, — отметил председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Фёдор Николаев. — Нотка оптимизма отсутствует ещё и потому, что пока не все параметры понятны с точки зрения федеральных межбюджетных трансфертов. Если в текущем году у нас 67 миллиардов рублей межбюджетных федеральных поступлений, то в проекте бюджета 2021 года пока только 37 миллиардов рублей. Надеемся, что между первым и вторым чтениями мы ещё увидим дополнительные назначения по федеральным трансфертам и субсидиям».

В итоге, проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» депутаты приняли в первом чтении единогласно.