Каракас, , 05:39 — REGNUM Венесуэла возобновила прямые поставки нефти в Китай вопреки американским санкциям, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документы венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA.

Агентство также ссылается на данные Refinitiv Eikon, отслеживающей перемещения судов. Согласно его данным, Венесуэла перестала поставлять нефтепродукты китайской компании CNPC с августа 2019 года, после введения новых санкций со стороны Соединенных Штатов. Однако агентство утверждает, что танкер Kyoto уже отправился из Боливарианской Республики в Китай с 1,8 млн баррелями нефти на борту.

Также отмечается, что еще один танкер Warrior King разгрузил венесуэльскую нефть в одном из китайских портов.

Представители китайских и венесуэльских компаний, занятых в торговле нефтью, комментировать эту информацию отказались. В свою очередь минфин США не исключил введения нового пакета санкций против Венесуэлы.