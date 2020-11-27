Пекин, , 05:14 — REGNUM Китай продолжит наращивать потребление и поддерживать стабильность рынка в 2021 году, сообщили 26 ноября в Министерстве финансов КНР.

Министерство призвало наращивать потребление как в городских, так и сельских районах страны, а также превратить еще большее количество городов в международные центры потребления, а также наращивать развитие электронной коммерции в сельских районах.

В министерстве заявили, что потребление товаров и услуг, включая автомобили, домашнюю утварь, импортные товары и продукты питание должно также продолжить свой рост.

Стана продолжит интеграцию традиционных и новых типов потребления, а также создаст надлежащую среду для развития потребления. Благодаря реализации плана модернизации потребления, в этом году потребительский рынок Китая пережил устойчивое восстановление и оказал мощную поддержку внутреннему рынку.