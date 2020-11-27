Чжэнчжоу, Китай, , 05:01 — REGNUM Проект ветровой энергетики мощностью 500 тыс. кВт был введен в эксплуатацию в провинции Хэнань центральной части Китая, сообщает 26 ноября агентство Синьхуа.

200 ветряных мельниц начали работу в начале этой недели на полную мощность в городе Пуян и будут генерировать 1,17 млрд кВт/ч электроэнергии ежегодно, сообщили в компании China Huaneng Group Co., Ltd.

Выработанная энергия позволит сократить привычное потребление угля на 350 тыс. тонн в год, снизив выбросы оксидов азота и вредных газов на 1,33 млн тонн в год, отметил заместитель генерального директора департамента ветроэнергетических проектов группы Гао Вэньтао.

Еще 86 ветряков, построенных в городе, вскоре также будут подключены к электросети, сказал Гао. Строительство проекта началось в 2018 году, и все электрические цепи для ветрогенераторов были проложены под землей, чтобы сэкономить поверхностные сельскохозяйственные угодья, сказал он.